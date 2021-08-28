Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği, örtü yangınlarına müdahale edilmediğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yalanladı Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Tunceli Valiliği, bazı çevrelerce kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri sınırlarında çıkan örtü yangınlarına müdahale edilmediği ve yangının uzun zamandır devam ettiği yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.