Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği, örtü yangınlarına müdahale edilmediğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yalanladı Açıklaması
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Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği, örtü yangınlarına müdahale edilmediğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yalanladı Açıklaması

Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği, örtü yangınlarına müdahale edilmediğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yalanladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tunceli Valiliği, bazı çevrelerce kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri sınırlarında çıkan örtü yangınlarına müdahale edilmediği ve yangının uzun zamandır devam ettiği yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, bazı çevrelerce kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri sınırlarında çıkan örtü yangınlarına müdahale edilmediği ve yangının uzun zamandır devam ettiği yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Ovacık'taki Buzlutepe köyü mevkisinde ve Hozat'taki Tanzi Deresi'nin batı tarafında çıkan örtü yangınlarının dün tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Tanzi Deresi'nin doğu tarafındaki büyük örtü yangının ise tamamen kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın alanının etrafı iş makineleri marifetiyle yangın bantlarıyla çevrilmiş alanda zaman zaman münferit alevlenmeler ve tütmeler yaşanmakta olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hozat Tanzi Deresi'nin daha üst kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanın etrafı genel itibarıyla iş makineleri marifetiyle yangın bantlarıyla çevrilmiş olup, ekiplerimizin müdahale çalışmaları gayretle devam etmektedir."

Açıklamada, yangın alanının yerleşim yerlerine oldukça uzak bir bölgede olduğundan yerleşim yerlerine sıçrama ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi.

Bölgenin sivil vatandaşlar açısından tehlike oluşturduğu ve ilçe kaymakamlıklarının izni olmaksızın alana girilmemesi istenilen açıklamada, yangınla ilgili sosyal medya algı yaratıp kamuoyunu yanıltanlar hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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