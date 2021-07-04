Son dakika haberleri! Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tokat'ın Almus ilçesinde seyir halindeki traktöre yıldırım düşmesi sonucu 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Tokat'ın Almus ilçesinde seyir halindeki traktöre yıldırım düşmesi sonucu 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tokat'ın Almus ilçesinde Akarçay beldesinde yaşandı. Tarlada çalışan Şenel ve Gülseren Develi çifti aniden başlayan sağanak yağış nedeni ile işlerini bıraktı. Beldeye dönmek için yola çıkan çiftin bulunduğu traktöre yıldırım düştü. Traktörü kullanan kocasının yanında oturan Develi'ye yıldırım isabet etti. 3 çocuk annesi Develi, olay yerinde hayatını kaybetti. Şenel Develi ise olayı yara almadan atlattı. Develi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Nurhan İçmez/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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