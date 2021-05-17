Son dakika haberleri | Traktör devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Traktör devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri | Traktör devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kilis'in Musabeyli ilçesine traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesine traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Dutluca köyünde Musa Çiçek (78 )yönetimdeki Massey ferguson traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Musa Çiçek hayatını kaybetti.

Musa Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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