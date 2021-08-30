Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla icra ettiği Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Harekatı sırasında 10 Ağustos'ta düzenlenen roketli saldırı sonucu yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyin yürüttüğü Pençe Kaplan Harekatı operasyonundan acı haber geldi. Harekatta görevli Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek(26), 10 Ağustos'ta düzenlenen roket saldırısının ardından tedaviye alındığı hastanede 20 günlük yaşam savaşını kaybederek, şehit düştü.

ARSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Sınır ötesinde Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 10 Ağustos'ta terör saldırısı sonucunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan Uzman Çavuş Şebelek, getirildiği Türkiye'de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı da şehit İsmail Şebelek ile ilgili açıklama yaptı. MSB açıklamasında "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. İsmail ŞEBELEK tedavi gördüğü Gülhane Eğt. ve Arş. Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

TRABZON VALİLİĞİ: AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

Şehit İsmail Şebelek için Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021'de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş'umuz İsmail Şebelek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadete erişmiştir. Şehidimizin naaşı 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğleden sonra (13: 00-14: 00 gibi) Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından defnedilmek üzere Trabzon'a uğurlanacak ve Trabzon Havalimanında karşılanacaktır. Şehidimiz, 31 Ağustos 2021 Salı günü öğle namazı sonrası memleketi olan Arsin ilçemizde merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aynı ilçemize bağlı Fındıklı Mahallesindeki aile kabristanlığında topağa verilecektir. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere, silahlı kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Trabzon Valiliği."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan