Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan rögardan sesler duyan vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenle 2 metre derinliğindeki rögara indi.
İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışma sonrası köpeği rögardan çıkardı.
Köpek, daha sonra serbest bırakıldı.