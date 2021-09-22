Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan rögardan sesler duyan vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenle 2 metre derinliğindeki rögara indi.

İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışma sonrası köpeği rögardan çıkardı.

Köpek, daha sonra serbest bırakıldı.

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri
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