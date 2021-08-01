Son dakika haberleri | Tokat'ta piknikte silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü
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Son dakika haberleri | Tokat'ta piknikte silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika haberleri | Tokat'ta piknikte silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tokat'ta arkadaşlarıyla gittiği piknikte silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta arkadaşlarıyla gittiği piknikte silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa köyü yaylasında bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Elif Saltık (30), kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saltık'ın birlikte piknik yaptığı Ü.K, E.A. ve D.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
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