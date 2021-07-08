Son dakika haberleri! Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri! Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erek Mahallesi Kayalar Kum Ocağı mevkisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri balçığa saplandı.

Durumu fark eden hayvan sahibi Halis Tonbaş, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bacakları tamamen balçığa gömülen hayvana ip bağladı.

İş makinesi yardımıyla çekilen inek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Son dakika haberleri! Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri! Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri! Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

Son Dakika | BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİCİLER SİTESİNDE PATLAMA (1)
Son Dakika | BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİCİLER SİTESİNDE PATLAMA (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.07.2021 18:20:03. #1.13#

title