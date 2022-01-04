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Son dakika haberleri! "Tırpan" operasyonu zanlılarından 3'ü tutuklandı

Son dakika haberleri!
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haber: "Tırpan" operasyonu kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - "Tırpan" operasyonu kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Aralık'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve aralarında söz konusu suç örgütünün elebaşlarından Barış S, Özgür Barış S. ile kendini "Saral" olarak tanıttığı belirtilen Ergin B'nin de bulunduğu 13 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "kasten öldürme", "tefecilik" ile "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlılardan Barış S. Ergin B. ve Levent Ö. tutuklanırken diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, söz konusu suç örgütüne silah temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra geçen hafta adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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