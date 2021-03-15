AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor
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AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor

15.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:09

TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyorAKSARAY'da, dün palet yüklü TIR'a arkadan çarpan minibüste ağır yaralanan sürücü Mert Özbek'in (24), yaşam mücadelesi sürüyor.

TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor

AKSARAY'da, dün palet yüklü TIR'a arkadan çarpan minibüste ağır yaralanan sürücü Mert Özbek'in (24), yaşam mücadelesi sürüyor. Kazada yaşamını yitiren Furkan Güven'in (27) cenazesinin ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildiği bildirildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Aksaray- Ankara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Mert Özbek yönetimindeki 06 CDN 605 plakalı minibüs, Osman Çetin'in kullandığı 40 AAV 078 plakalı palet yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Mert Özbek ile Furkan Güven minibüste sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Özbek ve Güven sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Furkan Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Mert Özbek ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı anlatan TIR şoförü Osman Çetin, "Seyir halinde gidiyordum. Ses gelince lastik patladı zannederek, yolun sağına durdum. Lastikleri kontrol etmek için indiğimde ise TIR'ın arkasındaki minibüsü fark edip, polise haber verdim" dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren sürücü Özbek'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve yaşam mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Furkan Güven'in cenazesinin ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmesi için ailesine teslim edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor
AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor
AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor
AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor
AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor
AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor
AKSARAY TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşam savaşı veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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