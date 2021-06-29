Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
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Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü

Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ters yönde giden motosiklet ile otomobil çarpıştı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ters yönde giden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan (36) yaşamını yitirdi,. otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hatıplar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halinde olan ve Mehmet Ali Örlü idaresindeki 07 AFM 988 plakalı otomobil ile ana yolda ters yönde ilerleyen Mehmet Arslan'ın kullandığı 07 LKC 71 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle parçalanan motosikletten savrulup refüje çarpan sürücü Mehmet Arslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Örlü ile yanında bulunan Rüya Buzgan ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Arslan'ın taktığı kaskın da parçalandığı belirlendi.Kazayı gören bir kişi, uyarılarına rağmen, motosikletin ters yönden çok hızlı gittiğini belirterek, "Dedim bu 100 metre gitmez. Adama bağırdım ama nereden duyacak. Ondan sonra cayırtı oldu burada" dedi.


Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
Son dakika haberleri... Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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