Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı Bir son dakika haberine göre Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2'si yaşı küçük 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında örgütsel pankart ve meşale ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakılırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA