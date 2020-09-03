Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı.

03.09.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:26

Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2'si yaşı küçük 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında örgütsel pankart ve meşale ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakılırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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