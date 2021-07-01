Son dakika haberleri... TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı
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Son dakika haberleri... TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Son dakika haberleri... TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu Esenyurt Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt mevkii Avcılar Gişeler istikametinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Aracında sıkışarak ağır yaralanan bir sürücü ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören trafikteki sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yapılan çalışmayla kurtarırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla bağlantı yolu üzerindeki yoğunluk normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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