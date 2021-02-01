Son dakika haberleri... Telefonda tartıştı, adresi öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı

Edinilen son dakika haberine göre Telefonda tartıştı, adresi öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı Telefonda başlayan tartışma hastanede bitti Antalya' da bir kişi telefonda tartıştığı şahsın misafir olduğu eve giderek ateş açtı.

Telefonda tartıştı, adresi öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı

Telefonda başlayan tartışma hastanede bitti

ANTALYA - Antalya' da bir kişi telefonda tartıştığı şahsın misafir olduğu eve giderek ateş açtı. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken ismi belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A,misafirliğe gittiği evde daha önce aralarında husumet bulunan Gökhan K. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine Gökhan K., Ahmet A.'in bulunduğu konumu öğrenerek misafirlikte olduğu evin önüne geldi. Camın önüne gelerek iki el ateş açan Gökhan K., Ahmet A.'yı bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Ahmet A.'yı vurduktan sonra kaçan Gökhan K.'yı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ