Bursa'daki trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Bursa'daki Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İhh gönüllüleri Kağan Talip Tığlı (25) ve Muratcan Kaya (21) için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İstanbul Genç İHH'nin düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Kağan Talip Tığlı ve Muratcan Kaya için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazını Fatih Müftüsü Hüseyin Baş kıldırdı.

Müftü Hüseyin Baş, aynı kazada hayatını kaybeden ve memleketlerinde defnedilen Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi ve YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş için de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Cenaze namazının ardından hayatlarını kaybeden gençler için kısa bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz görevli bir milletiz. Biz görevli toprakların evlatlarıyız. Bu kardeşlerimiz de cephenin en önünde mücadelesini Allah rızası için yapan ve onu da sessiz kahramanlar olarak sürdüren kardeşlerimiz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Duamız odur. Allah ailelerine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına sabır ihsan eylesin. Biz birçok yerde beraber olduk. Birçok yerde sırt sırta verdik. Omuz omuza verdik. Gök kubbe şahittir. Cenab-ı Allah şahittir. Mazlumun, mağdurun hep yanında oldular ve hep Cenab-ı Allah'a sığınarak adım attılar. Biz onlara şahidiz. İnşallah onlar da bize şahitlik ederler. Tekrar başımız sağ olsun." diye konuştu.

"Teknoloji kampını yaparken şehit oldular"

İHH Başkanı Bülent Yıldırım da vakıf olarak tarif edilemeyecek bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Bu kardeşlerimiz gayret ettiler, çalıştılar ve teknoloji kampını yaparken şehit oldular. Rabbim şefaatlerine nail eylesin." dedi.

Kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından defnedilmek üzere Muratcan Kaya'nın cenazesi Bağcılar Kirazlı Mezarlığı'na, Kağan Talip Tığlı'nın cenazesi ise Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.