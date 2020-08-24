Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan kadın ikinci kazada yaşamını yitirdi Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'nde, Sevcan Deniz (36) idaresindeki 59 ZG 789 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücü Sevcan Deniz'e yardım etmek amacıyla yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsü Ömür Koçhan durdu.

Bu sırada Günay Kazan idaresindeki 59 ABD 288 plakalı otomobil, yol kenarındaki Sevcan Deniz ve Ömür Koçhan'a çarptı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sevcan Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sevcan Deniz'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralı Ömür Koçhan Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Günay Kazan ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA