Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım
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Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım

22.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:41
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden şahıs, Adana'da olduğu düşünülen bir ormanlık alanda, bir tavuğun boğazını keserek ateşe attı. Görüntüleri izleyenler "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" diyen şahsın cezalandırılmasını istedi.

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Y.Y.'nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana'da çekildiği düşünülen görüntülerde, tavuğun boğazını kesen Y.Y.'nin, kanını da bir kaba akıttığı görüldü.

"CİNLER ALEMİ GECEYİ ÇOK SEVER"

Kendisini görüntüleyen Y.Y., "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" dedikten sonra tavuğu, yaktığı ateşe attı.

Son dakika haberleri... Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, 'cinler alemi'ne adadığını söyledi

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Sosyal medyada kendisine tepki verenlere de cevap veren Y.Y., normal dışı olayları paylaştığı grubunda yaptığı paylaşımda, "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. Maddesinin (f) bendine göre, 9. Maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Y.Y.'nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda vatandaş, cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Son dakika haberleri... Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, 'cinler alemi'ne adadığını söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

Haber Yorumları (1)
SEMA: ÜLKEDE NORMAL INSAN KALMADI. . HERKESIN PSIKOLOJİ AKIL MANTIK DUYGU VICDAN YERLERDE
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