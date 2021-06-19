Son dakika haberleri | Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Moymul Mahallesi Tunçbilek caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Tunçbilek istikametine giden N.Ç. yönetimindeki 16 P 3070 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden H.Ç. idaresindeki 43 HP 016 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.Ç. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı