Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu genci boğazından bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Boğazından yaralanan genç hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'de tartıştığı genci boğazından bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Mimarsinan Parkı'nda meydana gelen olayda, B.E isimli yabancı uyruklu genç ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıs B.E isimli genci boğazından bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından boğazından yaralanan B.E. hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA