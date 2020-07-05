Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
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Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu genci boğazından bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Boğazından yaralanan genç hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

05.07.2020 20:26 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:16

Kayseri'de tartıştığı genci boğazından bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Mimarsinan Parkı'nda meydana gelen olayda, B.E isimli yabancı uyruklu genç ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıs B.E isimli genci boğazından bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı

ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından boğazından yaralanan B.E. hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı

Kaynak: İHA

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