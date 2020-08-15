Son dakika haberleri | Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü Son dakika gündem haberi: ÇORUM'un Bayat ilçesinde Hidayet Şahin (72), husumetli olduğu Mahir Alparslan'ı (63) bıçaklayarak öldürdü.

ÇORUM'un Bayat ilçesinde Hidayet Şahin (72), husumetli olduğu Mahir Alparslan'ı (63) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Yeni Mahalle Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Hidayet Şahin ve Mahir Alparslan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki bıçağı çeken Hidayet Şahin, Mahir Alparslan'ı kol ve göğüs bölgesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hidayet Alparslan, kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hidayet Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hidayet Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA