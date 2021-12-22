Son dakika haberleri! Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus TSO ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak'ı makamında ziyaret eden Ebubekir Fil, ilçenin asayiş ve güvenliği konularında Koçak ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Tarsus'a 3 ay önce atandığını ve o günden bugüne alınan tedbir ve planlarla güven ve huzurla ilgili iyi bir seviye yakaladıklarını belirten Fil, güzel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Ruhi Koçak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her türlü iş birliğine hazır olduklarını aktardı.

Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, daha sonra Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.