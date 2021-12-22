Son dakika haberleri! Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus TSO ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus TSO ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Son dakika haberleri! Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus TSO ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak'ı makamında ziyaret eden Ebubekir Fil, ilçenin asayiş ve güvenliği konularında Koçak ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Tarsus'a 3 ay önce atandığını ve o günden bugüne alınan tedbir ve planlarla güven ve huzurla ilgili iyi bir seviye yakaladıklarını belirten Fil, güzel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Ruhi Koçak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her türlü iş birliğine hazır olduklarını aktardı.

Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, daha sonra Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.

Son dakika haberleri! Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus TSO ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Son dakika haberleri! Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus TSO ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title