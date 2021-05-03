Son dakika haberleri... Tarla sulamaya giderken öldüler
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Son dakika haberleri... Tarla sulamaya giderken öldüler

Son dakika haberleri... Tarla sulamaya giderken öldüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu üzeri Beydeğirmeni köyü kavşağında meydana geldi. Kazada; Salih Demir (73) yönetimindeki 58 SD 646 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Traktör de bulunan Yusuf Keskin (69) olay yerinde, sürücü Demir ise Suşehri Devlet hastanesinde öldü.

Kazada ölen her iki kişinin sahurlarını yaptıktan sonra tarla sulamak için Beydeğirmeni köyünden çıkarak tarlalarına gittikleri öğrenildi. - SİVAS

Son dakika haberleri... Tarla sulamaya giderken öldüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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