Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in açıklaması
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in açıklaması

05.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:48
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu çiftçisi için kullanılmak üzere Bolu'ya 900 bin liralık ödenek gönderildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu çiftçisi için kullanılmak üzere Bolu'ya 900 bin liralık ödenek gönderildiğini bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, yıl boyunca Bolu çiftçisinin tüm isteklerini yerine getirdiklerini ifade ederek, bütün bu desteklere ek olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kullanması için 900 bin liralık ödeneği İl Özel İdaresi hesaplarına aktardıklarını kaydetti.

İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılan 900 bin liralık ödeneğin 2021 yılında Bolu çiftçisi için kullanılacağının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelen bu ödenek ile İl Müdürlüğü, Bolulu çiftçilerin ihtiyacı olan tarımsal girdilerden tohumluk temin edilerek yüzde 75 hibeli olarak dağıtımını gerçekleştirecek. Dağıtılacak tohumluklar özellikle ülkemizde arz açığı olan buğday, mısır, ayçiçeği, arpa gibi ilimizde de ürün deseninde bulunan bitkilerden oluşacak. Yine gelen ödenek ile tohumluk haricinde küçük aile işletmelerine yönelik sera yapımı, çilek, ahududu ve böğürtlen gibi gelir getirici projeler uygulanarak Bolulu çiftçiler desteklenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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