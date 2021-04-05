Son dakika haberleri... Suudi Arabistan ile AB, Tigray'daki çatışmaları görüştü

Gelen son dakika haberine göre Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların sona ermesi için çaba sarf etme konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların sona ermesi için çaba sarf etme konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Görüşmede önemli bölgesel meselelerin ele alındığı, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki insani durumların ve bunların bölgesel ve uluslararası yansımalarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan ve AB'nin, Tigray'da çatışmaların sona ermesi ve taraflar arasında görüşlerin yakınlaştırılması için çaba sarf etme ve bu konudaki çabalara destek verme konusunda anlaştığı belirtildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı