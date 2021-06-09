Son dakika haberleri... Suriye'nin YPG/PKK işgalindeki Dırbasiye ilçesinde mayın patlaması sonucu Rus askerleri yaralandı
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Son dakika haberleri... Suriye'nin YPG/PKK işgalindeki Dırbasiye ilçesinde mayın patlaması sonucu Rus askerleri yaralandı

Son dakika haberleri... Suriye'nin YPG/PKK işgalindeki Dırbasiye ilçesinde mayın patlaması sonucu Rus askerleri yaralandı
Anadolu Ajansı / Mohamad Misto - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Dırbasiye bölgesinde devriyedeki Rus askerlerinin mayın patlaması sonucu yaralandığı belirtildi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Dırbasiye bölgesinde devriyedeki Rus askerlerinin mayın patlaması sonucu yaralandığı belirtildi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye sınırı yakınında yer alan Dırbasiye ilçesinde Rus devriyesi seyir halindeyken bir mayın patladı.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede meydana gelen patlama sonucu yaralanan Rus askerleri, olay yerine yakın bir sağlık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında, yaralanan askerlere dair kareler paylaşıldı.

???????Beşşar Esed rejiminin Haseke'deki Medya Ofisi Sorumlusu Fadıl Hammad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın mayın patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Rusya'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rusya'nın bölgedeki varlığı

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yüzlerce unsuru bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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