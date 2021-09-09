Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup "Suriye Kurtuluş Cephesi" adıyla birleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup "Suriye Kurtuluş Cephesi" adıyla birleşti

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Ülkenin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, Suriye Kurtuluş Cephesi adıyla birleşti.

Ülkenin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, Suriye Kurtuluş Cephesi adıyla birleşti.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, SMO çatısı altındaki Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20. Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı'nın Suriye Kurtuluş Cephesi adı altında birleştiği açıklandı.

Birleşen askeri gruplar, terörden temizlenen Fırat Kakanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza görevini sürdürecek.

Suriye Kurtuluş Cephesi çatısı altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer alacak.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Hasan Hammede, kolordu komutanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Tümgeneral Hammede, törende yaptığı konuşmada, SMO çatısı altındaki askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi.

"Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"

Suriye Kurtuluş Cephesi'ne genel komutan seçilen Mutasım Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk." dedi.

Abbas, ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonları sürdüreceklerini ifade ederek "SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup 'Suriye Kurtuluş Cephesi' adıyla birleşti
Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup 'Suriye Kurtuluş Cephesi' adıyla birleşti
Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup 'Suriye Kurtuluş Cephesi' adıyla birleşti
Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup 'Suriye Kurtuluş Cephesi' adıyla birleşti
Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup 'Suriye Kurtuluş Cephesi' adıyla birleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır."
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Derya Şensoy Kylie Jenner
Spor Diego Marcao Cristiano Şenol Güneş Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup "Suriye Kurtuluş Cephesi" adıyla birleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 22:17:52. #1.16#

title