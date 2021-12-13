Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi - Haberler
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Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi

Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında çıkan tartışmada taşlar ve sopalar hava uçuştu. Tarafların kavgasında bazı kişilerin ellerinde bıçak da olduğu görülürken, o anlar kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Gündüz vakti yaşanan kavgada, taraflar birbirine bıçak, sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırıp adeta mahallede terör estirdi.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.

Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi

Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi

Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

 Son dakika haber | SULTANGAZİ'DEKİ ÖĞRENCİ KAVGALARI KAMERADA

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DEKİ ÖĞRENCİ KAVGALARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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