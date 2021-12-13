Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi
Sultangazi'de Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında çıkan tartışmada taşlar ve sopalar hava uçuştu. Tarafların kavgasında bazı kişilerin ellerinde bıçak da olduğu görülürken, o anlar kameralara yansıdı.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Gündüz vakti yaşanan kavgada, taraflar birbirine bıçak, sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırıp adeta mahallede terör estirdi.
O ANLAR KAMERADA
Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.