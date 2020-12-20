Son dakika haberleri! Sultangazi'de iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Sultangazi'de iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

20.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:31
Son dakika haberleri! Sultangazi'de iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Sultangazi'de bir fırında, bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Sultangazi'de bir fırında, bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fırında işçiler T.A ile Pakistan uyruklu J.N, yük asansörüne bindi. Bu sırada asansör, halatın kopması sonucu zemine düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansördeki Pakistan uyruklu işçi J.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer işçi T.A. ise hastaneye kaldırıldı.

İş yeri sahibi G.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken fırın da belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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