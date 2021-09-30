Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 39 şüpheliden 33'ü yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 39 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturduğu, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kurduğu ve bunlar aracılığıyla yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 39 zanlıdan 33'ü yakalandı.

Suç örgütü üyelerinin, oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla "kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde 'mahkeme' kurarak yargılama, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz" suçları olmak üzere 11 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Baskın yapılan ikametlerdeki aramalarda, 5 tabanca, 3 tüfek, kaçak elektrik kullanmak suretiyle kripto para madenciliğinde kullanılan 18 makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı

Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı

Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı

Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı

Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı

Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı

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Konya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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