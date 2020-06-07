Son dakika haberleri | SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
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Son dakika haberleri | SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyorVIDEO YOKKONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Son dakika haberleri | SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
07.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:18

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

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KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Rogerio Thuram takımdan ayrı, Farouk Miya ise ilk bölümde takımla birlikte, daha sonra ise bireysel olarak çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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