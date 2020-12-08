Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

08.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:13

- Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi Elazığ'da sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadını silahla vurarak yaralan şahıs, adliyeye sevk edildi.

- Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadını silahla vurarak yaralan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fethi Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.S. ile D.S. sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından şahıs kadını konuşmak için sokak üzerinde bulunan marketine çağırdı. D.S. yanına 3 kişiyi de alarak çağırdığı markete doğru gitti. A. S'de marketin dışına çıkarak tabanca ile kadına ve yanındakilere ateş etti. Kadın, bacaklarından yaralanırken yanındakiler yara almadan kurutuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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