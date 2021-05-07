Son dakika haberleri | Sosyal medyada DEAŞ propagandasına gözaltı
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Son dakika haberleri | Sosyal medyada DEAŞ propagandasına gözaltı

Son dakika haberleri | Sosyal medyada DEAŞ propagandasına gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KIRKLARELİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı belirlenen C.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı belirlenen C.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yaptıkları çalışmada, C.K.'nin sosyal medyadan DEAŞ'ı övdüğü ve özendirdiği propaganda içerikli paylaşımlarını tespit etti. Gözaltına alınan C.K.'nin evinde yapılan aramada, suç unsuru malzemeler de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | Sosyal medyada DEAŞ propagandasına gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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