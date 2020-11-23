Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
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Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı

23.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:20

Yayınladığı videolarla kısa sürede ünlenen fenomen Enes Batur, son model aracıyla kaza yaptı. Yara almadan kurtulan fenomenin aracından ağır hasar meydana geldi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.

LÜKS ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Enes Batur, 1 milyon 350 bin TL değerindeki aracıyla seyir halindeyken kaldırımdaki ağaca çarptı. Aracın içinde bulunan Ecenaz Üçer ve Enes Batur büyük panik yaşadığı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (12)
DENİZHAN: BU KAZADAN BİLE PRİM YAPAR
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NÖBETÇİ YORUMCU: keşke ölseymiş.
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RACO: biz karnımızı zor doyuruyoz herifler milyonluk arabaları parçalıyo ne güzel ülke
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