Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı

19.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:02

Son dakika gündem haberi: Bölgede duyulan silah sesleri Güvenlik güçlerinden detaylar Yürüyüşten detaylar Açıklamalardan detaylar MOGADİŞU - Eski Başbakan Hasan Ali Kheyre önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine güvenlik güçleri ateşle...

Bölgede duyulan silah sesleri

Güvenlik güçlerinden detaylar

Yürüyüşten detaylar

Açıklamalardan detaylar MOGADİŞU - Eski Başbakan Hasan Ali Kheyre önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.

Hükümetin, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışını gerekçe göstererek çarşamba günü tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması ülkedeki gerginliği arttırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Başkent Mogadişu'da yaşanan çatışmaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.

Eski Başbakan Hasan Ali Hayri önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine, güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı

Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı
Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı
Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı
Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Can Bartu Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:02:59. #1.16#
title