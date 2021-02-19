Son dakika haber! Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı

İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı

Mostafa Mohamed'e Galatasaray'a transfer olduğu için hakaret eden Ahmed Belal'e taraftarlar sert tepki gösterildi

Son Dakika! Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek destek ödemeleri için başvurular başladı

Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu

Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz

Son dakika gündem haberi: Bölgede duyulan silah sesleri Güvenlik güçlerinden detaylar Yürüyüşten detaylar Açıklamalardan detaylar MOGADİŞU - Eski Başbakan Hasan Ali Kheyre önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine güvenlik güçleri ateşle...

Bölgede duyulan silah sesleri

Güvenlik güçlerinden detaylar

Yürüyüşten detaylar

Açıklamalardan detaylar MOGADİŞU - Eski Başbakan Hasan Ali Kheyre önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.

Hükümetin, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışını gerekçe göstererek çarşamba günü tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması ülkedeki gerginliği arttırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Başkent Mogadişu'da yaşanan çatışmaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.

Eski Başbakan Hasan Ali Hayri önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine, güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud