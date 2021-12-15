Son dakika haberleri! Söke'de polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Söke'de polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Son dakika haberleri! Söke'de polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri telefonla dolandırıcılık olaylarına ilişkin uyarıcı ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri telefonla dolandırıcılık olaylarına ilişkin uyarıcı ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Asayiş Büro Amiri Ramazan Çiçek ve polis ekipleri, ilçenin önde gelen semt pazarlarından olan Çarşamba Pazarında vatandaşlara broşür dağıtarak telefonla dolandırıcılık hakkında bilgi verdi, yapılması gerekenleri anlattı.

Ekipler, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title