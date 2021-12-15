Son dakika haberleri! Söke'de polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri telefonla dolandırıcılık olaylarına ilişkin uyarıcı ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Asayiş Büro Amiri Ramazan Çiçek ve polis ekipleri, ilçenin önde gelen semt pazarlarından olan Çarşamba Pazarında vatandaşlara broşür dağıtarak telefonla dolandırıcılık hakkında bilgi verdi, yapılması gerekenleri anlattı.

Ekipler, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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