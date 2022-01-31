Son dakika haberleri: Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler soğuk havada aç kalan sokak köpeklerini zehirledi.

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (İHA) - Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler soğuk havada aç kalan sokak köpeklerini zehirledi.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekdağı ilçesi Çepni yolu üzerinde meydana gelen olayda, zehirlenerek köy yoluna bırakılan köpekleri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çiçekdağı Belediyesi ekipleri, köpeklerin bulunduğu yere gelerek müdahale etti. 10 köpekten 4'ü soğuk hava nedeniyle telef olurken, 6 köpek de yetkililer tarafından barınağa götürüldü.

Vatandaşın yaptığı ihbar ile bölgeye giden Çiçekdağı Belediyesi Hayır Evi Müdürü Hacı Bekir Demirdaş, "Duyarlı vatandaşların ihbarı sonrasında Çiçekdağı ilçesi Çepni köyü sınırına bırakılan 10 sokak köpeğinin yardımına koştuk. Köye vardığımızda ise 4 köpeğin öldüğünü, 6 köpeğin ise yaşadığını tespit ettik. Kalan hayvanlar yemlendikten sonra tedavileri için barınağa götürüldü" dedi.

Öte yandan, soğuk havaların da etkisiyle Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde hayvanların içtiği ağıl suları soğuk etkisi nedeniyle dondu.

Son dakika haberleri: Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler

Son dakika haberleri: Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler

Son dakika haberleri: Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - 3. Sayfa

Çiçekdağı, Kırşehir, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title