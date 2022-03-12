Son dakika haberleri! Sokak köpeğinden kaçarken geçirdiği kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi genç kız, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı'nın cenazesi babası Emin Kallı tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden alınarak Muğla'nın Milas ilçesine getirildi.

Genç kızın cenazesi Milas Ulu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığından toprağa verildi.

Cenaze törenine Rabia Kallı'nın babası Emin Kallı, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik ile vatandaşlar ve ailenin yakınları katıldı.

Emin Kallı, AA muhabirine, yaşanan olaydan büyük üzüntü ve acı duyduklarını belirterek, "İnşallah bu son olay olur. Her yerde yaşanan bir durum. Bizim canımız yandı ama başka canlar yanmasın. Yetkililerimiz bu konuya bir el atsın ve gereken önlemleri biran önce alsınlar lütfen." dedi.

6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde sokak köpeğinden korkarak yola atlayan Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanmıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kallı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kallı, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.