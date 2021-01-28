Son dakika haberleri | Sokak kedilerini beslerken darbedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Sokak kedilerini beslerken darbedildi

28.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:03
Son dakika haberleri | Sokak kedilerini beslerken darbedildi

Son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokak kedilerini beslerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan Mehmet Ateş (53), hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokak kedilerini beslerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan Mehmet Ateş (53), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak kedilerinin beslemek için dışarı çıkan Mehmet Ateş'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tepki gösterince önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ateş darbedildi. Yüzünden yaralanan Mehmet Ateş'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Ateş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri | Sokak kedilerini beslerken darbedildi
Son dakika haberleri | Sokak kedilerini beslerken darbedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sokak kedilerini beslerken darbedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:07:19. #1.16#
title