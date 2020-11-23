Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle salgınla mücadele yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Pazar günü akşam 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan polis kontrol noktaları kaldırıldı. Köprü ve D-100 Karayolu'nda araç hareketliği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN