Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı
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Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı

11.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:18
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların satışlarında hareketlilik gözleniyor.

Balıkçı Hami Çolak, AA muhabirine, balık satışlarından oldukça memnun olduklarını belirterek vatandaşların özellikle hamsiye ilgi gösterdiğini söyledi.

Ayhan Keleş ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tezgahlarda hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Şu anda balık çeşitlerine büyük bir talep var. Farklı balık çeşitleri olsa da vatandaşlar hamsiye talep gösteriyor. Hamsi hem boyutu hem de fiyatı bakımından ilgi görüyor." dedi.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, tirsi, zargana, somon, sarıkanat ve barbunya gibi balıkların tezgahları süslediğini dile getirdi.

Örseloğlu, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle balık tezgahlarına ilgi gösterdiğini belirterek, "Akşam saatlerine doğru daha da yoğunluk bekliyoruz. Hamsi vatandaşların favorisi. Hem sağlık hem de omega bakımından hamsiyi bol bol tüketmek gerekiyor. Fiyatlarda oldukça uygun. Hamsi 10 liradan 15 liraya kadar satışa sunuluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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