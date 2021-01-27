Sobadan çıkan yangında anne-baba ve 2 çocuğu yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, müstakil evde kömür sobasından çıkan yangında anne-baba ile 2 çocuğu yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki Yüksel Bingül'e (40) ait müstakil evde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler arasında kalan Yüksel Bingül, eşi Fatma Bingül (35) ile çocukları Halime Bingül (15) ve Ahmet Fırat Bingül (12) son anda dışarı çıkarak, kurtuldu.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan Bingül çifti ile 2 çocuğu, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yüksel Bingül, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı