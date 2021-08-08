Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu
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Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu

Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yağmur yağışı sonrası meydana gelen sel baskınında birçok hayvan telef olurken, ekili tarlalarda ve 1 evde hasar oluştu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yağmur yağışı sonrası meydana gelen sel baskınında birçok hayvan telef olurken, ekili tarlalarda ve 1 evde hasar oluştu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Nasrettin Hoca, Demirci ve Ortaklar mahallelerinde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi. İlçeye bağlı mahallelerde etkili olan selde, Demirci Mahallesi Muhtarı Emrullah Demirci'ye ait 33 adet, Oğlakçı mahallesinde Hayrettin Yiğit'e ait 8 adet, Muharrem Kale'ye ait 1 adet küçükbaş hayvan telef olurken, Esengül Akçam ile Armağan Akçam'ın yaşadığı evde maddi zarar oluştu. Sel baskınının yaşandığı Oğlakçı, Nasrettin Hoca, Demirci ve İlören mahallelerinde birçok ekili tarım arazisi ve mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırlık alan zarar gördü.

Selden etkilenen vatandaşların kapalı spor salonuna toplandığı ilçede, Sivrihisar Kaymakamlığı ve Kızılay yardım elini uzattı. Selzedelere 50 adet battaniye, 15 çuval un, 2 çuval şeker, 10 kilogram çay, 50 paket makarna, 200 ekmek, 1 çuval pirinç, 50 kilogram patates ve 50 litre yağ dağıtıldı.

İlçe genelinde meydana gelen doğal afetin hasar tespit çalışmaları ise Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından sel sularının çekilmesiyle yapılacak. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu
Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu
Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu
Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu
Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu
Son dakika haberleri: Sivrihisar'da sel hayvanları ve tarlaları vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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