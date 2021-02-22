Son dakika haberleri | Sivas'ta, Numune Hastanesi Kavşağı'na üst geçit yapılacak

Sivas'ta Numune Hastanesi Kavşağı'na yapılacak üst geçidin ihale sürecine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, başkan yardımcıları Kayhan Işık ve Bekir Sıtkı Eminoğlu, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'u ziyaret etti.

Şehrin ulaşımıyla ilgili konuların masaya yatırıldığı ziyarette Bilgin, Numune Hastanesi üst geçit projesinin hayata geçirileceğini müjdeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, üst geçit projesi için ihale sürecinin başladığını belirtti.

Çalışmaların kısa zamanda başlamasını temenni eden Bilgin, "Son yıllarda şehrimizde önemli güzel gelişmeler yaşanıyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de şehrimize uzun yıllar hizmet edecek modern hastanemizin kazandırılmasıydı. Tabi hastanemiz o alana taşınınca doğal olarak trafik yoğunluğu oluştu." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan trafik sorununun çözümü için AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ettiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Uzun süredir Sivas'ın gündeminde olan bu projeyi nihai sonuca ulaştırdık. Projeyi istişare etmek ve görsel ile animasyonlarını son bir kez değerlendirmek üzere de Karayolları Bölge Müdürümüzle bir araya geldik. Projemiz en kısa zamanda ihale edilecek ve en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece Sivasımızın bir sorununu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Şehrimize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Hayata geçirilecek proje ile Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Numune Hastanesi Kavşağına, Halil Rıfat Paşa Köprüsü bitiminden başlayacak ve toplam 650 metre uzunluğunda çift gidiş-gelişli köprü inşa edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer