Son dakika haberleri! Şişli'deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Şişli'deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Şişli'deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şişli'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye yöre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı üzerinde Okmeydanı yönüne seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CIL 194 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı tedavi altına alınmak üzere Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Son dakika haberleri! Şişli'deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Şişli'deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title