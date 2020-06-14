Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE POMPALI SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI Son dakika habere göre Ersan SAN İSTANBUL DHAŞişli Feriköy'de bir kişinin tartıştığı kişilere pompalı tüfekle saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Şişli Feriköy'de bir kişinin tartıştığı kişilere pompalı tüfekle saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: DHA