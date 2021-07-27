Son dakika haberleri | Şişli'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Şişli'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Şişli'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli'de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katındaki cep telefonu, bilgisayar ve güvenlik kamera sistemleri satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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