Son dakika haberleri! Silivri'de panelvanda çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Son dakika haber... SİLİVRİ'de park halindeki bir panelvanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü.

SİLİVRİ'de park halindeki bir panelvanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alibey Mahallesi Terminal yolu üzerinde yaşandı. Park halindeki panelvandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada vatandaşlar, yangın tüpleriyle panelvana müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen Silivri Belediyesi itfaiye ekipleri de panelvanda soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı