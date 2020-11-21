Son dakika haberleri... Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
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Son dakika haberleri... Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

21.11.2020 06:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 06:28
Son dakika haberleri... Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Son dakika haberler: BUENOS Şili'de geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkede belirli aralıklarla şiddetlenerek devam ediyor.

BUENOS Şili'de geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkede belirli aralıklarla şiddetlenerek devam ediyor.

Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da göstericilerin başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı'nda protesto eylemi yapıldı. Burada toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın istifası ve geçen yıldan bu yana devam eden gösterilerde tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.

Eylemlerde çıkan olaylarda polis, kendisine sert cisimler atan, barikat kuran ve ateş yakan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda bir banka şubesinin ve bir eczanenin yağmalandığı belirtildi.

Ülkede, 18 Kasım'da Talcahuano şehrindeki bir ıslahevinde kalan 17 ve 14 yaşlarındaki iki gencin polis tarafından ateşli silahla yaralanması da gösterileri alevlendirmişti.

Çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından kınanan olay nedeniyle Şili'de toplumsal olaylara müdahale eden Carabineros Direktörü Mario Rozas istifa etmişti.

Şili'de, 23 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı, ülkede "sosyal patlama" olarak adlandırılan hükümet karşıtı gösteriler geçen yıl ekim ayında başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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