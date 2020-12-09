Son dakika haberleri... Siirtli din alimi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Siirtli din alimi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

09.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:02
Son dakika haberleri... Siirtli din alimi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Siirt'in yetiştirdiği alimlerden molla Sadullah Toprak (89), korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Siirt'in yetiştirdiği alimlerden molla Sadullah Toprak (89), korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Siirt'in ulemalarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından din alimi molla Sadullah Toprak, korona virüse yakalandı. Siirt'in Tillo ilçesinde yaşayan molla Sadullah Toprak, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Toprak, Tillo ilçesindeki mezarlığa defnedildi. Toprak'ın vefatı Siirt kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı. - SİİRT

Son dakika haberleri... Siirtli din alimi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aynı aileden 3 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
Aynı aileden 3 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Patpat kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Patpat kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Isparta'da okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Isparta'da okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Öner Erkan Pınar Altuğ
Spor Samatta Okan Buruk Ozan Tufan Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Siirtli din alimi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:01:49. #1.15#
title