Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afetevleri Mahallesinde kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk, başından ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslancı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslancı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.