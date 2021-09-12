Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te bisikletinin kontrolünü kaybederek duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk, başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Afetevleri Mahallesinde kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk, başından ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslancı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslancı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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