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Son dakika haberleri... Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı düğün ziyaretlerine eli boş gitmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı düğün ziyaretlerine eli boş gitmiyor

Son dakika haberine göre Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları sünnet düğününde, silahla atış yapılmasının sebep olabileceği olumsuzluklara dikkat çekmek için minik çocuğa "Mutluluğa kurşun sıkma geleceği karartma" pankartı vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları sünnet düğününde, silahla atış yapılmasının sebep olabileceği olumsuzluklara dikkat çekmek için minik çocuğa "Mutluluğa kurşun sıkma geleceği karartma" pankartı vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

İlçenin Karaören mahallesinde, Mehmet Özalp'in oğlu Hamza'nın sünnet düğününe katılan Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayırlı olsun ziyaretine eli boş gelmedi. Benzer kutlama ve düğünlerde atılan silahların birçok cana mal olduğuna dikkat çekmek isteyen askerler, bunun yapılmaması için küçük Hamza'ya "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma" yazılı pankartı vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Aynı zamanda düğünde mikrofondan anons yapan komutan " Düğün, nişan, kutlama, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde ateş açılması halinde yaşanabilecek olumsuzlukları önlenmeye çalışıyoruz" dedi.

Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı düğün ziyaretlerine eli boş gitmiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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